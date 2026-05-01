"Миннесота" и "Анахайм" вышли во второй раунд Кубка Стэнли НХЛ

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - "Миннесота" со счетом 5:2 одолела "Даллас" в шестом матче первого раунда Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги.

Игра прошла на льду "Миннесоты". Один из голов в составе хозяев провел россиянин Владимир Тарасенко. У "Далласа" автором голевой передачи стал Илья Любушкин.

Счет в серии до четырех побед стал 4-2 в пользу "Миннесоты", которая вышла во второй этап турнира. "Анахайм" со счетом 5:2 дома выиграл у "Эдмонтона".

У "Эдмонтона" один из голов провел россиянин Василий Подколзин.

"Анахайм" также вышел в следующий раунд, выиграв серию – 4-2.