Футболист "Челси" Кукурелья перешел в "Реал"

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Испанский защитник Марк Кукурелья стал игроком "Реала", сообщается на сайте мадридского футбольного клуба.

В "Реал" 27-летний футболист перешел из лондонского "Челси".

Контракт Кукурельи с "Реалом" будет действовать до 30 июня 2032 года.

В "Челси" он становился победителем Лиги конференций и клубного чемпионата мира. Также он выигрывал Кубок Испании в составе "Барселоны". Кукурелья – чемпион Европы в составе сборной Испании.