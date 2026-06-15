Футболист "Челси" Кукурелья перешел в "Реал"
Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Испанский защитник Марк Кукурелья стал игроком "Реала", сообщается на сайте мадридского футбольного клуба.
В "Реал" 27-летний футболист перешел из лондонского "Челси".
Контракт Кукурельи с "Реалом" будет действовать до 30 июня 2032 года.
В "Челси" он становился победителем Лиги конференций и клубного чемпионата мира. Также он выигрывал Кубок Испании в составе "Барселоны". Кукурелья – чемпион Европы в составе сборной Испании.