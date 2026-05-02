Сборная России победила команду мира в боксерской матчевой встрече "Битва тяжеловесов"

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Сборная России со счетом 3:2 одержала победу над сборной мира в международной матчевой встрече "Битва тяжеловесов".

Встреча состоялась в Калининграде. Всего в рамках турнира состоялось пять поединков в тяжелом весе.

В главном бою вечера чемпион мира-2025 Давид Суров единогласным решением судей победил мексиканца Кевина Мартинеса.

"Думал, что завершу поединок пораньше. Но соперник крепким оказался: пропускал такой тоннаж ударов, но все равно стоял на ногах", — сказал Суров после боя. Боксер поблагодарил калининградских болельщиков за поддержку и отметил, что в ближайшее время планирует выступить на "Кубке Победы" и в чемпионате России среди спортсменов 19–22 лет.

Также он ожидает предложений о проведении профессиональных поединков.

В со-главном бою экс-претендент на пояс WBA Алексей Егоров единогласным решением судей взял верх над обладателем пояса EBU Silver французом Сейди Коупом. После победы Егоров публично вызвал на бой соотечественника Алексея Папина.

"Не очень доволен собой. Долго не боксировал. Крайний мой выход был в июле прошлого года. Простой сказывался. Был бы этот бой 10 раундовым, было бы лучше. Но ржавчину я сбросил, это важно. Хочу вызвать своего друга, товарища по команде Алексея Папина. Леха, блин, давай подеремся. Я тебя очень уважаю, ты крутой мужик. Но мы оба знаем, что этот бой назревает", — заявил Егоров.

Полные результаты "Битвы тяжеловесов"

4 раунда: Мухаммад Абдуллаев (Азербайджан) единогласным решением победил Владислава Вишева (Россия);

6 раундов: Халимжон Мамасолиев (Узбекистан) единогласным решением победил Андрея Стоцкого (Россия);

4 раунда: Евгений Земляков (Россия) нокаутировал во 2-м раунде Соломона Адебайо (Нигерия);

4 раунда: Алексей Егоров (Россия) единогласным решением победил Сейди Коупа (Франция);

4 раунда: Давид Суров (Россия) единогласным решением победил Кевина Мартинеса (Мексика).

В рамках второго турнира проекта Федерации бокса России "Битва за контракт" состоялись четыре поединка:

55 кг (жен.): Азиза Оторова — Кристина Глуханькова — ничья (большинством решений);

79 кг: Имам Кастоев — Сергей Оганисян — ничья (большинством решений);

67 кг: Дмитрий Шефер победил Артемия Богдановича (единогласным решением);

54 кг: Амиршох Джалолов — Супхан Гурбанов — ничья (большинством решений).

В дополнительном бою полутяжелого веса россиянин Вараздат Мкртчян техническим нокаутом в 4-м раунде победил Лукаса Ндафолума (Намибия).