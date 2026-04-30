Российский боксер Суров уверен в своей победе над мексиканцем Мартинезом

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Чемпион мира 2025 года, двукратный чемпион России в тяжелом весе Давид Суров выразил уверенность в своей победе над мексиканцем Кевином Мартинезом в предстоящем бою в Калининграде.

"Считаю, что хорошо подготовился. Все как обычно, ничего не менял в подготовке. Честно, про соперника ничего не знаю – видел его послужной список и знаю, что он из Мексики. Может быть, в день боя посмотрю что-то из его поединков. Думаю, этого будет достаточно. При этом понимаю, что в будущем нужно будет тщательно разбирать соперника. Но пока так. Уверен, что в предстоящем поединке я не испытаю проблем. Уверен, что я лучше во всех компонентах", – приводит слова Сурова пресс-служба Федерации бокса России.

Бой Суровал с Мартинезом возглавит матчевую встречу сборных России и мира в Калининграде.

На церемонии взвешивания российский боксер показал вес 104,3 кг. Для 25-летнего Сурова это будет второй профессиональный бой: в январе 2026 года он дебютировал в Москве, нокаутировав в первом раунде доминиканца Луиса Альфредо Алькантару Герреро.

В со-главном событии шоу бывший претендент на пояс WBA Алексей Егоров проведет бой с непобежденным французом Сейди Коупом владеющим поясом EBU Silver. Вес Егорова составил 91,5 кг, Коупа – 92,5 кг.

Всего в рамках матчевой встречи сборных мира и России запланировано пять поединков в тяжелом весе, рассчитанных на четыре раунда.

Состав пар "Битвы тяжеловесов" с результатами процедуры взвешивания:

— Евгений Земляков (вес 115,45 кг) — Соломон Адебайо (15–0, КО 14, Нигерия, 119,7 кг);

— Владислав Вишев (105,3 кг) — Мухаммад Абдуллаев (Азербайджан, 118,45 кг);

— Андрей Стоцкий (Россия, 93,65 кг) — Халимжон Мамасолиев (7–0, КО 7, Узбекистан, 93,35 кг);

— Алексей Егоров (Россия, 91,5 кг) — Сейди Коуп (13–0, КО 8, Франция, 92,5 кг);

— Давид Суров (104,3 кг) — Кевин Мартинез (14–1, КО 10, Мексика).

В андеркарде шоу в Калининграде пройдут бои проекта "Битва за контракт".