Перешедший из лыж в легкую атлетику Шаров установил рекорд Казанского марафона

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - . Сергей Шаров и Лилия Мендаева установили рекорды трассы Казанского марафона на дистанции 10 км.

Шаров, перешедший в легкую атлетику из лыжных гонок год назад, финишировал с результатом 28:24, обновив предыдущее достижение трассы. Второе место занял Ринас Ахмадеев (28:28), третьим стал Дмитрий Сойкка (28:57).

"Сегодня мы ожидали борьбу за самые высокие результаты и смогли это подтвердить. Физически после забега чувствую себя прекрасно. К дистанции 10 км готовились в Киргизии, работа была направлена именно на этот старт. Я год назад перешел из лыжных гонок в легкую атлетику: был мастером спорта по лыжным гонкам, теперь стал мастером спорта и в легкой атлетике, поэтому для меня важно закрепляться в этом виде и показывать высокий уровень", — приводит слова Шарова пресс-служба Казанского марафона.

В женском зачете рекорд трассы установила Лилия Мендаева — 32:05. Серебряным призером стала Анастасия Красильникова (32:42), бронзу завоевала Анна Мокина (32:52).

"Эмоции нереальные: в Казани была просто сумасшедшая поддержка, мне кричали на каждом километре. Я сама татарка, и хотя я не из Татарстана, Казань можно назвать моей второй родиной. Сегодня удалось показать быстрые секунды, установить рекорд трассы и личный рекорд — я очень рада. Планировала пробежать еще немного быстрее, хотела выбежать из 32 минут, но значит, этот запас останется на следующий раз", — сказала Мендаева.

В этом году в Казанском марафоне принимают участие около 45 тысяч спортсменов. Общий призовой фонд соревнований составляет 10 млн рублей. В программе забега представлены дистанции 3, 10, 21,1 и 42,2 км для взрослых, а также короткие отрезки для детей. В рамках мероприятия в пятый раз проходит чемпионат России по марафону.