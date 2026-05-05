Матч Кубка России "Спартак" - ЦСКА будет судить Кирилл Левников

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Кирилл Левников назначен в качестве главного судьи финала Пути регионов Кубка России по футболу между московскими "Спартаком" и ЦСКА. Об этом сообщается на сайте РФС.

Помогать ему будут Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Евгений Буланов. За работу на системе ВАР будет отвечать Сергей Карасев; ассистент – Сергей Цыганок.

Матч пройдет 6 мая на стадионе "Спартака" и стартует в 20:00 мск.

7 мая в Краснодаре пройдет ответный матч финал Пути РПЛ между "Краснодаром" и московским "Динамо".

Главный судья - Артем Чистяков. Помощники - Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Андрей Прокопов; ВАР – Артур Федоров; АВАР – Василий Казарцев.

Начало – 20:30. Результат первой игры - 0:0.

Победители матчей сыграют в суперфинале Кубка России 24 мая в Москве.

