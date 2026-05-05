Сидельников оценил шансы россиян в главных боях турнира Ural FC 12

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Бывший тяжеловес Bellator, а ныне генеральный директор промоушена Ural FC Кирилл Сидельников поделился раскладами на главные поединки турнира Ural FC 12.

В главном событии вечера встретятся российские тяжеловесы Михаил Мохнаткин и Владимир Дайнеко. Сидельников отметил, что этот бой пройдет преимущественно в стойке и станет противостоянием разных стилей.

"Мохнаткин против Дайнеко — интересный бой, который пройдет в стойке. Все мы знаем, что Михаил не любитель лезть вперед на рожон. Мохнаткин... Он больше тактик. А Дайнеко — рубака, который может зарубиться, попасть и зацепить. Поэтому этот поединок будет проходить в стойке, и будет интересно посмотреть — чем все закончится", — сказал Сидельников "Интерфаксу".

В со-главном бою россиянин Никита Михайлов сразится с представителем Кыргызстана Русланом Касымалы Уулу. Гендиректор Ural FC предупредил, что легкой прогулки для Михайлова не будет, назвав его соперника серьезным испытанием.

"У Никиты Михайлова серьезный соперник. Да, его не так хорошо знают в российских ММА. Это не знающий поражений чемпион казахстанской лиги Octagon FC. Легкой прогулки для Михайлова не будет от слова "совсем". А для Михайлова этот бой — отличная возможность показать, что он может драться с серьезными бойцами", — добавил эксперт.

Турнир пройдет 15 мая в Москве.

Bellator ММА Ural FC
