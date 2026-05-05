Поиск

Российский бойцов ММА допустили к юниорским соревнованиям под флагом РФ

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Исполком Международной федерации смешанных боевых искусств (IMMAF) принял решение о восстановлении членства Союза ММА России в организации. Об этом сообщил министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.

По его словам, победители прошедшего в Алуште первенства России среди спортсменов 12–17 лет уже в этом году смогут принять участие в международных соревнованиях, проводимых IMMAF – под государственной символикой РФ.

"Это первый шаг к полноценному возвращению наших бойцов смешанных единоборств на мировую арену. Ранее полный допуск получили наши дзюдоисты и самбисты", — написал Дегтярев в своем телеграм-канале.

Он также поблагодарил команду недавно избранного президента Союза ММА России Сергея Фатеева за успешную работу по продвижению российских спортсменов на международной арене.

IMMAF приостановила членство Союза ММА России в 2022 году, запретив РФ участвовать во всех чемпионатах международной федерации.

ММА Михаил Дегтярев ОКР ИИАП
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Локомотив" сравнял счет в полуфинальной серии КХЛ с "Авангардом"

"Локомотив" сравнял счет в полуфинальной серии КХЛ с "Авангардом"

МОК приостановил работу комитета по киберспорту

МОК приостановил работу комитета по киберспорту

Челестини покинул пост главного тренера ЦСКА

Челестини покинул пост главного тренера ЦСКА

"Интер" стал 21-кратным чемпионом Италии по футболу

Антонелли выиграл третью гонку "Формулы-1" подряд

Антонелли выиграл третью гонку "Формулы-1" подряд

Футболист "Спартака" Заболотный провалил допинг-тест

"Краснодар" выиграл у "Акрoна" и вновь возглавил таблицу РПЛ

"Краснодар" выиграл у "Акрoна" и вновь возглавил таблицу РПЛ

"Ак Барс" победил "Металлург" и стал первым финалистом Кубка Гагарина

"Ак Барс" победил "Металлург" и стал первым финалистом Кубка Гагарина

Владимир Никитин установил новый рекорд России на Казанском марафоне

Владимир Никитин установил новый рекорд России на Казанском марафоне

"Зенит" обыграл ЦСКА в чемпионате России по футболу

"Зенит" обыграл ЦСКА в чемпионате России по футболу