Назван полный кард турнира Ural FC 12 с участием россиян Мохнаткина и Михайлова

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Стал известен полный список поединков международного турнира Ural FC 12, который состоится 15 мая в Москве. В главном карде запланировано 12 боев по правилам ММА, сообщает пресс-служба Ural FC

Главным событием вечера станет противостояние в тяжелом весе между российскими бойцами Михаилом Мохнаткиным и Владимиром Дайнеко. В со-главном бою россиянин Никита Михайлов встретится с непобежденным представителем Кыргызстана Русланом Касымалы Уулу.

Полный кард турнира выглядит следующим образом

Тяжелый вес: Михаил Мохнаткин — Владимир Дайнеко

Легчайший вес: Никита Михайлов — Руслан Касымалы Уулу (Кыргызстан)

Тяжелый вес: Алексей Голуб — Тьяго Кардосо (Бразилия)

Тяжелый вес: Рафаэл Алиев — Игорь Глазков

Легкий вес: Евгений Зеленцов — Олег Косинов

Легчайший вес: Кирилл Кохнюк — Адилет Мамытов (Кыргызстан)

Средний вес: Владислав Фокин — Вячеслав Иовин

Средний вес: Владислав Туров — Гаджи Омаров

Тяжелый вес: Дмитрий Баборыко — Мухаммадсуфи Нуров (Таджикистан)

Средний вес: Амирбек Сафарбаев (Узбекистан) — Эмиль Кузьмич

Легкий вес: Евгений Жакулин — Хидеятулло Шерматов

Полулегкий вес: Семен Батуев — Рамзан Вацуев

Михаил Мохнаткин, выступавший в ACA, PFL и RCC, в октябре 2025 года победил Руслана Магомедова на турнире в Каспийске. Его соперник Владимир Дайнеко, имеющий опыт боев в LFA и Eagle FC, в декабре прошлого года уступил Акасио дос Сантосу на турнире RCC 24.

Никита Михайлов, ранее дрался в Bellator и Fight Nights, в последнем поединке осенью 2025 года досрочно одолел бразильца Риксона Буэно. Его оппонент Руслан Касымалы Уулу является действующим чемпионом казахстанской лиги Octagon, где он не знает поражений.

Ural FC MMA
