"Спартак" продлил контракт с полузащитником Дмитриевым

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Полузащитник Игорь Дмитриев подписал новое соглашение со "Спартаком", сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

Контракт с 21-летним россиянином рассчитан до лета 2030 года.

Дмитриев стал игроком "Спартака" в 2024 году. Сначала на правах аренды играл в самарских "Крыльях Советов", а летом 2025года дебютировал за основной состав московского клуба.

На счету Дмитриева в "Спартаке" два гола и семь результативных передач в 32 матчах.