Халк перешел во "Флуминенсе"

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Бразильский "Флуминенсе" объявил о подписании контракта с нападающим Халком.

Соглашение с 39-летним футболистом рассчитано до 31 декабря 2027 года, сообщается на сайте клуба.

Предыдущим клубом бразильского форварда был "Атлетико Минейро", в составе которого Халк выиграл чемпионат Бразилии, Кубок Бразилии, Суперкубок Бразилии. На его счету 140 голов и 56 результативных передач.

Халк выигрывал национальные чемпионаты в составе португальского "Порту", российского "Зенита", китайского "Шанхая СИПГ". Он – победитель Кубка конфедераций-2013 в составе сборной Бразилии.