Менеджер Тарасов высоко оценил шансы россиянина Волкова на турнире UFC 328

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Менеджер российских бойцов ММА Виталий Тарасов считает, что российский тяжеловес UFC Александр Волков не испытает проблем в поединке с Вальдо Кортес-Акостой из Доминиканской Республики на турнире UFC 328.

"Мы знаем, что Волков проигрывал и лаки-панчем, и тупым решением, и адекватным решением, и собственной дизморалью, и просто по делу. Но приятно смотреть, что он продолжает прогрессировать от боя к бою, а его работа над собственной медийкой за последнее время, как мне кажется, привлекла к нему еще больше болельщиков. Так что я в этом бою вижу его шансы как специалист и болею просто как фанат ММА", - сказал Тарасов "Интерфаксу".

"Мне кажется, что всем своим позитивным образом он заслужил, чтобы мы просто верили в него. Так что я верю, что Волков станет чемпионом UFC в 2027 году. Или в конце 2026 года", - добавил менеджер ММА.

Тарасов напомнил, что Волков потерпел первое сокрушительное поражение в UFCосенью 2018 года

"И с того момента в титульных боях в тяжелом весе участвовало всего восемь человек, причем некоторые только за временный пояс. Так что считаю, что Александр при всех своих карьерных сложностях еще и попал на очень тягомотный период в тяжелом дивизионе. Что, конечно, не отменяет того факта, что он и сам много создал себе проблем. Иногда кажется, что он хочет просто исчерпать лимит причин своих неудач и забрать пояс", - отметил собеседник агентства.

Турнир UFC 328 пройдет в ночь на 10 мая в США.

37-летний Волков одержал в смешанных единоборствах 39 побед и потерпел 11 поражений. На счету 34-летнего Кортес-Акосты 17 побед и два поражения.