На матче Кубка России "Спартак" – ЦСКА пройдет акция "Бессмертный полк"

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Акция "Бессмертный полк" на финальном матче Пути регионов Кубка России по футболу между московскими "Спартаком" и ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА.

Болельщикам предлагается почтить память родственников, создав на сайте акции индивидуальный макет. Рекомендуемый формат изображения – А3 без рамки и прочих держателей.

"Портреты будут проходить модерацию", - уточнили в армейском клубе.

Матч пройдет в среду на стадионе "Спартака" и стартует в 20:00 мск. Победитель сыграет с победителем финалистов Пути РПЛ "Краснодар" - "Динамо" (Москва). Ответная игра этих команд состоится в Краснодаре 7 мая, результат первой встречи – 0:0.