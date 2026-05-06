Российский боксер Агрба назвал ожидаемой победу Никиты Цзю над Диасом

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Обязательный претендент на пояс WBA в первом полусреднем весе, боксер RCC Boxing Promotions Харитон Агрба не удивлен досрочной победе выступающего за Австралию Никиты Цзю над испанцем Оскаром Диасом.

"Я видел бои Никиты Цзю и знаю, что у него неплохой тайминг, он думающий боксер, который показывает прогресс последние годы. Поэтому победа над Диасом сюрпризом не стала", - сказал Агрба "Интерфаксу".

"Сейчас говорить о серьезных вызовах рано. Никите нужно еще набирать профессиональный опыт и повышать уровень оппозиции!" - отметил собеседник агентства.

Поединок Никиты Цзю против Оскара Диаса прошел в австралийском Ньюкасле. Бой завершился после шестого раунда: команда испанца отказалась от продолжения.

В результате 28-летний Цзю стал обладателем пояса WBO International в первом среднем весе.

Никита Цзю - сын бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю.

