Мирра Андреева вышла в третий круг турнира WTA 1000 в Риме

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Мирра Андреева победила хорватку Антонию Рузич во втором круге турнира категории WTA 1000.

Результат – 6:1, 6:0 в пользу россиянки.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Андреева занимает седьмое место – наивысшее среди отечественных теннисисток. Рузич – на 59-м месте в мировом рейтинге.

В следующем круге Андреева сыграет с победительницей пары Майя Джойнт (Австралия, 34) – Виктория Голубич (Швейцария, 90).

Матчи турнира в Риме проходят на грунтовом покрытии.

Действующей победительницей турнира является итальянка Жасмин Паолини. Чаще всех – пять раз – его выигрывала американка Крис Эверт-Ллойд. Три раза титул завоевывала россиянка Мария Шарапова.

Категория WTA 1000 – вторая по статусу в женском теннисе вслед за соревнованиями Большого шлема.

теннис Мирра Андреева
