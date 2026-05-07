Нападающий "Динамо" Тюкавин признан игроком месяца в РПЛ

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин признан лучшим игроком апреля в Мир Российской Премьер-лиге (РПЛ), сообщается на сайте турнира.

В борьбе за ежемесячную награду 22-летний форвард опередил Эсекьеля Барко и Романа Зобнина (оба - "Спартак"), Ивана Олейникова ("Крылья Советов"), Джона Кордобу ("Краснодар") и Евгения Ставера ("Рубин").

Тюкавин занял первое место в голосовании болельщиков. Среди экспертов РПЛ лидерство разделили Кордоба и Зобнин, большинство комментаторов "Матч Премьер" отдали предпочтение Олейникову. Согласно регламенту, при равенстве показателей приоритет имеет мнение экспертов лиги, однако из-за отсутствия единогласного победителя лауреатом был объявлен Тюкавин.

В отчетный период Тюкавин провел пять матчей, забил четыре гола и стал лучшим бомбардиром месяца. Он оформил дубль в игре с "Оренбургом" (3:3), а также забил победные мячи в матчах против "Акрона" (3:2) и "Сочи" (2:0).