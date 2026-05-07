В МОК заявили о недопустимости ограничений для спортсменов на соревнованиях из-за участия их стран в конфликтах

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - В Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что присутствию спортсменов на соревнованиях международного уровня не должно мешать участие стран их гражданства в войнах и конфликтах.

"МОК подтверждает, что выступление спортсменов на международных соревнованиях не должно попасть под ограничения из-за действий их правительств, включая ведение боевых действий, конфликта", - говорится в пресс-релизе.

В сообщении указано, что МОК должен придерживаться своей миссии по сохранению "основанной на ценностях и подлинно глобальной спортивной платформы, которая вселяет надежду в мир".

В МОК подчеркивают, что подтвердили эту цель в ходе широких дискуссий, состоявшихся в рамках процесса "Готовность к будущему".

МОК
