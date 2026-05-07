Футболист "Реала" потерял сознание в драке с партнером по команде

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Полузащитники мадридского "Реала" Федерико Вальверде и Орельен Тчуамени устроили массовую драку в раздевалке на тренировочной базе 7 мая. Об этом сообщает AS.

Инцидент произошел после того, как уругвайский хавбек отказался пожать руку французу. Отмечается, что Тчуамени нанес Вальверде удар кулаком в голову, после чего уругваец упал, получив серьезное рассечение. Футболист потерял сознание и был эвакуирован с базы на инвалидной коляске. Его доставили в госпиталь, где полузащитнику наложили швы.

Руководство "Реала" открыло дисциплинарное производство в отношении обоих игроков

В воскресенье "Реал" сыграют в чемпионате Испании с лидирующей "Барселоной", которая опережают мадридскую команду на 11 очков.

