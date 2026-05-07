Умерла чемпионка мира по фехтованию Татьяна Любецкая

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Чемпионка мира по фехтованию Татьяна Любецкая скончалась на 86-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фехтования России.

"Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Татьяны Львовны. Светлая память", - говорится в сообщении.

Чемпионкой мира Любецкая стала в 1961 году в рапире. Также она становилась обладательницей Кубка СССР.

По окончании карьеры Любецкая стала журналистом, писала книги, в том числе о фехтовании.

