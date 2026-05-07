Роналду забил 100-й гол в чемпионате Саудовской Аравии

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - "Аль-Наср" одержал победу над "Аль-Шабабом" со счетом 4:2 в матче 33-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.

В составе победителей хет-трик оформил Жоау Феликс (3, 10, 98-я минуты – с пенальти). Еще один мяч забил Криштиану Роналду (75). У проигравших отличились Янник Карраско (30) и Али аль-Булайхи (80).

Для Роналду гол стал 100-м за карьеру в чемпионате Саудовской Аравии и 26-м – в нынешнем турнире.

"Аль-Наср" набрал 82 очка после 33 туров и занимает первое место в турнирной таблице. Он опережает "Аль-Хиляль" на пять очков.

41-летний Роналду играет за "Аль-Наср" с 2023 году. В составе команды стал победителем Арабской лиги чемпионов.

