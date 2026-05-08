Экс-чемпионка России по дзюдо отсудила компенсацию за полученную 20 лет назад травму

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд в Тюмени удовлетворил иск бывшей чемпионки России по дзюдо в связи с тяжелой травмой, полученной на соревнованиях в 2006 году, сообщила пресс-служба региональной судебной системы.

Установлено, что 29 апреля 2006 года, на международном турнире в Санкт-Петербурге "спортсменка получила тяжелейшую травму шейного отдела позвоночника, в результате чего оказалась парализована и уже 18 лет передвигается в инвалидном кресле". На тот момент ей было 19 лет.

После экстренной операции и многолетней реабилитации мастеру спорта по дзюдо установили 100% утрату профессиональной трудоспособности.

Исковое заявление спортсменка подала к АНО "Тюменский областной центр самбо "Победа".

В итоге суд взыскал с ответчика почти 1,5 млн рублей за вред здоровью, 1 млн рублей компенсации морального вреда, а также обязал возместить расходы по оплате услуг представителя.

В пресс-службе "Интерфаксу" пояснили, что спортсменка была направлена на соревнования фактическим работодателем - ныне не существующим центром дзюдо, - преемником которого стал ответчик по иску.

"Несчастный случай произошел в 2006 году, был составлен акт о несчастном случае, он не был никем оспорен. Сейчас центра дзюдо не существует и его правообладателем стал ответчик, соответственно, с него и взыскивают моральный вред как с работодателя, поскольку моральный вред связан с повреждением здоровья", - сказал собеседник агентства.

При этом у исков о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, нет срока исковой давности, добавил он.