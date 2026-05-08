Поиск

Джокович проиграл во втором круге турнира Masters в Риме

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Сербский теннисист Новак Джокович уступил хорвату Дино Прижмичу во втором круге турнира Mastersв Риме.

Результат – 2:6, 6:2, 6:4 в пользу Прижмича.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Джокович занимает четвертое место, Прижмич – 79-е.

Матчи турнира проходят на грунтовом покрытии.

Действующий чемпион – испанец Карлос Алькарас. Джокович выигрывал турнир шесть раз, рекорд принадлежит испанцу Рафаэлю Надалю (10). В 2023 году триумфатором турнира в Риме стал россиянин Даниил Медведев.

Даниил Медведев Карлос Алькарас теннис
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Московская "Родина" впервые выступит в Российской премьер-лиге

"Факел" вернулся в Российскую премьер-лигу

"Реал" оштрафовал на 500 тыс. евро Вальверде и Тчуамени за драку

ФИФА запретила получившему гражданство Норвегии Хайкину играть за ее сборную

ФИФА запретила получившему гражданство Норвегии Хайкину играть за ее сборную

Полузащитник "Реала" Вальверде выбыл на две недели после драки с одноклубником

Полузащитник "Реала" Вальверде выбыл на две недели после драки с одноклубником

Определились финалисты Лиги Европы и Лиги конференций УЕФА

"Краснодар" победил "Динамо" и сыграет со "Спартаком" в суперфинале Кубка России

"Краснодар" победил "Динамо" и сыграет со "Спартаком" в суперфинале Кубка России

Экс-гендиректора ФК "Торпедо Москва" будут судить по обвинению в подкупе арбитров

Экс-гендиректора ФК "Торпедо Москва" будут судить по обвинению в подкупе арбитров

В МОК пока не будут восстанавливать членство Олимпийского комитета России

ПСЖ с россиянином Сафоновым прошел "Баварию" и стал финалистом ЛЧ