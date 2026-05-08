Джокович проиграл во втором круге турнира Masters в Риме

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Сербский теннисист Новак Джокович уступил хорвату Дино Прижмичу во втором круге турнира Mastersв Риме.

Результат – 2:6, 6:2, 6:4 в пользу Прижмича.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Джокович занимает четвертое место, Прижмич – 79-е.

Матчи турнира проходят на грунтовом покрытии.

Действующий чемпион – испанец Карлос Алькарас. Джокович выигрывал турнир шесть раз, рекорд принадлежит испанцу Рафаэлю Надалю (10). В 2023 году триумфатором турнира в Риме стал россиянин Даниил Медведев.