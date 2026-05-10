Тяжеловес ACA Богатырев удивлен поражению Чимаева на турнире UFC 328

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Тяжеловес лиги АСА Адам Богатырев назвал неожиданным поражение представляющего ОАЭ Хамзата Чимаева в поединке против американца Шона Стрикленда на турнире UFC 328 в США.

"Очень удивлен результатом. Хамзат в начале показал свой уровень: зашел, зацепил, просто переехал в первом раунде. Думал, что дальше все будет в таком ключе и дойдет до финиша. Казалось, все закончится быстро. Но Стрикленд — не подарок, он выдержал этот шторм в начале, отзащищался, а потом начал неплохо работать в стойке. Функционально он всегда готов", - сказал Богатырев "Интерфаксу".

"Думаю, сказалась весогонка Хамзата. Он просто не смог полностью восстановиться и поэтому его борьба не была такой монструозной. Возможно, были допущены какие-то ошибки. А этот спорт за ошибки наказывает, Шон сделал свою работу практически на максимум", - отметил собеседник агентства.

По итогам поединка, ставшего главным событием турнира, победу Стрикленду присудили раздельным решением судей.

В результате боец российского происхождения не смог защитить титул чемпиона UFCв среднем весе.

Для Чимаева поражение стало первым в смешанных единоборствах при 15 победах. Стрикленд выиграл 31-й бой при семи поражениях.

