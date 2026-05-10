"Зенит" обыграл "Сочи" и вышел на первое место в РПЛ

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 2:1 победили "Сочи" в домашнем матче предпоследнего, 29-го тура чемпионата России.

На 31-й минуте Захар Федоров вывел "Сочи" вперед.

На 59-й минуте Луис Энрике сравнял счет, на 84-й Александр Ерохин провел победный для петербургской команды гол.

Кроме того, на 13-й минуте Луис Энрике не смог реализовать пенальти, попав в перекладину.

"Зенит" набрал 65 очков и вышел на первое место в турнирной таблице. На два очка от него отстает имеющий игру в запасе "Краснодар". 11 мая "Краснодар" сыграет с "Динамо" в Москве.

"Сочи" - на последнем, 16-м месте, 21 очко

