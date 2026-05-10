"Сочи" выбыл из РПЛ

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Сочи" лишился шансов остаться в Российской премьер-лиге на следующий сезон.

В 29-м туре РПЛ махачкалинское "Динамо" в гостях сыграло вничью с грозненским "Ахматом". "Динамо" теперь имеет в своем активе 25 очков, занимает 14-е место. Занимающий последнее, 16-е место "Сочи" набрал 21 очко, за тур до финиша команда лишилась шансов подняться выше 15-го место.

В результате следующий сезон "Сочи" проведет в Первой лиге, втором по статусу дивизионе в российском футболе.