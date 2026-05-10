Боец ММА Голуб не согласен с решением присудить победу Стрикленду над Чимаевым

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Российский тяжеловес Алексей Голуб считает, что представляющий ОАЭ Хамзат Чимаев был достоин победы над американцем Шоном Стриклендом на турнире UFC 328 в США.

"Бой получился именно таким, каким я его и прогнозировал, — очень напряженным, с явным доминированием Хамзата в начале и попытками Шона переломить ход боя в поздних раундах. Чимаев показал свою фирменную взрывную мощь и контроль в партере, но Стрикленд, как всегда, продемонстрировал невероятную стойкость и умение выживать. Было видно, что Шон старался измотать Хамзата, но тот был готов к затяжному бою", - сказал Голуб "Интерфаксу".

По итогам поединка, ставшего главным событием турнира, победу Стрикленду присудили раздельным решением судей.

"Я не согласен с решением судей! Хамзат Чимаев был более активен, контролировал большую часть боя, наносил больше значимых ударов и провел успешные тейкдауны. Хотя Стрикленд и показал характер, его активности было недостаточно для победы по очкам. Это было близко, но Хамзат все же был чуть лучше", - отметил Голуб.

В результате боец российского происхождения не смог защитить титул чемпиона UFC в среднем весе.

Для Чимаева поражение стало первым в смешанных единоборствах при 15 победах. Стрикленд выиграл 31-й бой при семи поражениях.

Сам Голуб 15 мая в Москве на турнире Ural FC 12 встретится с бразильцем Тьяго Кардосой.