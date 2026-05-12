Овечкин стал кандидатом педагогических наук

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Российский хоккеист Александр Овечкин получил степень кандидата педагогических наук, сообщает портал Russian Machine Never Breaks.

Отмечается, что нападающий "Вашингтона" в 2022 году защитил работу на тему "Организация процесса технико-тактической подготовки в профессиональных хоккейных клубах России и Национальной хоккейной лиги". В исследовании он сравнил российскую и североамериканскую школы подготовки хоккеистов, придя к выводу о пользе сочетании обоих подходов.

Овечкин обратил внимание на то, что россияне, как правило, отдают приоритет владению шайбой и техническому мастерству; в Северной Америке же больше ориентируются на более быстрый темп игры и делают упор на физическую силу.

Объем диссертации составил 145 страниц.

Овечкин окончил РГУФКСМиТ в 2008 году, тогда же планировал продолжить образование. Полученные знания он намерен использовать в "Международной хоккейной академии Александра Овечкина", которая сейчас строится в Москве.

40-летний Овечкин выступает за "Вашингтон" с 2005 года. Он – рекордсмен по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ (929 голов). В 2018 году выиграл Кубок Стэнли.