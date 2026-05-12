Российский боец Никита Михайлов назвал нестандартным своего соперника по турниру Ural FC 12

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Российский боец смешанных единоборств Никита Михайлов поделился ожиданиями от поединка с представителем Кыргызстана Русланом Касымалы Уулу.

Бой в легчайшем весе станет со-главным событием турнира Ural FC 12, который пройдет 15 мая в Международном центре бокса в "Лужниках".

"Свою подготовку я начал в Таиланде. Изначально бой планировался чуть раньше – на апрель. Далее я переехал в Воронеж и поддерживал форму там. Когда узнал точную дату боя, основной лагерь провел в Москве, проведя спарринги. А подвожусь к поединку я в Воронеже", - приводит слова Михайлова пресс-служба лиги UralFC.

"Что касается моего соперника и чем он опасен… Он нестандартный боец – вроде неплохо борется, бьет. Он универсал, от него может прилететь. Это же бои, и каждая секунда поединка несет опасность. У меня уже были соперники, которые шли без поражений. И меня идеальный рекорд оппонента не пугает. Касымалы Уулу – молодец, идет на победах. Нужно смотреть на уровень его соперников. Да, среди его оппозиции были неплохие бойцы", - отметил Михайлов.

Михайлов ранее выступал в Fight Nights и Bellator, а после завершения контракта с американской лигой провел несколько боев в RCC. В октябре 2024 года он досрочно победил бразильца Риксона Буэно на турнире Ural FC в Каспийске.

Его оппонент Касымалы Уулу с 2024 года выступает в лиге Octagon, где завоевал чемпионский пояс и провел несколько успешных защит.

Главным событием вечера станет поединок в тяжелом весе между россиянами Михаилом Мохнаткиным и Владимиром Дайнеко.