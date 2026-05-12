Баскетболист клуба НБА "Мемфис" Кларк умер в возрасте 29 лет

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Канадский форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Мемфис Гриззлис" Брэндон Кларк скончался на 30-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Причины смерти не уточняются.

"Мы глубоко опечалены трагической потерей Брэндона Кларка. Он был выдающимся товарищем по команде и отличным человеком, чье влияние на организацию и сообщество Мемфиса не будет забыто. Мы выражаем наши самые искренние соболезнования его семье и близким в это тяжелое время", — говорится в заявлении пресс-службы.

Брэндон Кларк выступал за "Мемфис" с 2019 года.