Вратарь "Пари НН" оплатит фанатам поездку на следующий матч после конфликта с ними

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Голкипер нижегородского футбольного клуба "Пари НН" Никита Медведев, в резкой форме раскритиковавший болельщиков команды, организует им выезд на матч РПЛ против "Рубина" в Казани. Об этом заявил гендиректор клуба Василий Карасев.

"Наш капитан не справился с эмоциями, переборщил с высказываниями. Я уже реагировал на эту ситуацию и лично извинялся перед болельщиками. А сейчас посчитал необходимым провести с Никитой беседу", - написал Карасев в своем телеграм-канале.

"Никита уже поговорил с участницами конфликта, записал видеоизвинение для болельщиков, понес административное наказание и взял на себя расходы на организацию выезда для болельщиков в Казань", - добавил он.

Инцидент произошел по окончании матча 29-го тура РПЛ против московского ЦСКА 11 мая в Нижнем Новгороде. Медведев обратился к трибунам и в нецензурной форме раскритиковал их за поддержку бывшего главного тренера команды. Вратарь, в частности, призвал их больше не посещать матчи "Пари НН".

Встречу против ЦСКА нижегородская команда проиграла со счетом 1:2, пропустив два гола в самом конце матча.

В 30-м туре "Пари НН", борющийся за выживание в РПЛ, сыграет с "Рубином" в Казани: игра пройдет 17 мая и начнется в 18:00 мск.

Пари НН ЦСКА Рубин РПЛ футбол
