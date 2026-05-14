Рублев проиграл Синнеру в четвертьфинале турнира Masters в Риме

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев уступил итальянцу Яннику Синнеру в матче за выход в полуфинал проходящего в Риме турнира категории Masters.

Результат – 6:2, 6:4.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Рублев занимает 14-е место, Синнер – первая ракетка мира.

В полуфинале Синнер сыграет с победителем пары Мартин Ландалусе (Испания, №94 в рейтинге ATP) – Даниил Медведев (Россия, 9).

Действующий чемпион – испанец Карлос Алькарас. Рекорд по числу титулов принадлежит испанцу Рафаэлю Надалю (10). В 2023 году триумфатором турнира в Риме стал Медведев.

