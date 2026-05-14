Российский боксер Шумков назвал большим вызовом предстоящий бой за пояс WBA Gold

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Чемпион мира-2025, чемпион Европы-2024, бронзовый призер чемпионата мира-2023 россиянин Всеволод Шумков обещает яркого противостояния в поединке за пояс WBA Gold в полулегком весе против мексиканца Кристиана Оливо.

10-раундовый бой пройдет 30 мая в Екатеринбурге и будет со-главным на турнире RCC Boxing Promotions.

"30 мая я проведу свой четвертый профессиональный поединок, и очень рад, что снова на своей родине - в Екатеринбурге. А когда узнал, что это будет со-главное событие вечера, то обрадовался вдвойне. Это большой шанс для меня, но также и большая ответственность. Статус боя и локация не давят – наоборот, скорее, дают мотивацию показать болельщикам на большой арене, на что я способен. С полной уверенностью могу сказать, что будет яркий поединок!" - приводит слова Шумкова пресс-служба Федерации бокса России.

"Уже в четвертом бою я сразу боксирую за пояс WBA Gold с опытным профессионалом, это вызов для меня. Но я уверен в своих силах, потому что за спиной длинный путь любительской карьеры, также я проводил поединки в рамках турниров IBA.PRO с очень крепкими бойцами, где проверил себя. Кристиан Оливо — опытный боксер, боксировал в Америке с настоящими топами нашего веса. Это опасный соперник, он много бьет и сам держит удар. Так что нас ждет яркое противостояние", - отметил Шумков.

На счету россиянина на профессиональном ринге три победы (одна – нокаутом) в трех поединках. Оливо одержал 23 победы при двух поражениях и одной ничьей.

Возглавит шоу поединок между обладателем титулов WBO, IBF, WBA в полутяжелом весе россиянином Дмитрием Биволом и обязательным претендентом по версии IBF немцем Михаэлем Айфертом.