Проигравший Сафонову конкуренцию в ПСЖ вратарь не попал в заявку на ЧМ

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Федерация футбола Франции на своем сайте опубликовала итоговую заявку на чемпионат мира 2026 года.

Вратари: Майк Меньян ("Милан", Италия), Брис Самба ("Ренн"), Робен Риссер ("Ланс")

Защитники: Жюль Кунде ("Барселона", Испания), Люка Динь ("Астон Вилла", Англия), Вильям Салиба ("Арсенал", Англия), Мало Гюсто ("Челси", Англия), Люка Эрнандес (ПСЖ), Тео Эрнандес ("Аль-Хиляль", Саудовская Аравия), Дайо Упамекано ("Бавария", Германия), Ибраима Конате ("Ливерпуль", Англия), Максанс Лакруа ("Кристал Пэлас", Англия).

Полузащитники: Н'Голо Канте ("Фенербахче", Турция), Ману Коне ("Рома", Италия), Адриен Рабьо ("Милан", Италия), Орельен Тчуамени ("Реал", Испания), Варрен Заир-Эмри (ПСЖ).

Нападающие: Магнес Аклиуш ("Монако"), Брэдли Барколя (ПСЖ), Дезире Дуэ (ПСЖ), Усман Дембеле (ПСЖ), Райан Шерки ("Манчестер Сити", Англия), Жан-Филипп Матета ("Кристал Пэлас", Англия), Килиан Мбаппе ("Реал", Испания), Майкл Олисе ("Бавария", Германия), Маркюс Тюрам ("Интер", Италия).

В заявке отсутствует рассчитывавший сыграть на ЧМ вратарь "Пари Сен-Жермен" Люка Шевалье, проигравший в клубе конкуренцию россиянину Матвею Сафонову.

На групповом этапе ЧМ-2026 Франция сыграет с Норвегией, Сенегалом и Ираком.

Чемпионат мира по футболу 2026 будет проходить с 11 июня по 19 июля на территории трех стран - США, Канады и Мексики.

Франция футбол ЧМ-2026 Матвей Сафонов
