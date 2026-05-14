Продажа билетов на суперфинал Кубка России по футболу возобновлена

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Продажа билетов на суперфинал Кубка России по футболу между "Спартаком" и "Краснодаром" возобновлена. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

При этом в онлайн-сервисе после прохождения опции "Подтвердите, что запросы отправляли в, а не робот", всплывает сообщение "Места уже заняты" в связи с популярностью события.

Ранее сообщалось, что система онлайн-продажи билетов на суперфинал Кубка России не справилась с пиковой нагрузкой. В результате продажа билетов была приостановлена.

Матч пройдет 24 мая на стадионе "Лужники" в Москве и стартует в 18:00 мск. Продажа билетов стартовала 14 мая. Для покупки билетов необходимо оформить карту болельщика.