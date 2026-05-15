"Вегас" вышел в полуфинал Кубка Стэнли НХЛ

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - "Вегас" обыграл "Анахайм" в шестом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ и вышел в полуфинал Кубка Стэнли.

Встреча в Анахайме завершилась со счетом 5:1 в пользу "Вегаса". В составе победителей два гола провел россиянин Павел Дорофеев, один раз ему ассистировал соотечественник Иван Барбашев.

"Вегас" выиграл серию до четырех побед со счетом 4-2 и в полуфинале Западной конференции встретится с "Колорадо".

В составе "Колорадо" из Кубка Стэнли выбыли россияне: вратарь Вячеслав Бутеец, защитник Павел Минтюков.