Поиск

"Вегас" вышел в полуфинал Кубка Стэнли НХЛ

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - "Вегас" обыграл "Анахайм" в шестом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ и вышел в полуфинал Кубка Стэнли.

Встреча в Анахайме завершилась со счетом 5:1 в пользу "Вегаса". В составе победителей два гола провел россиянин Павел Дорофеев, один раз ему ассистировал соотечественник Иван Барбашев.

"Вегас" выиграл серию до четырех побед со счетом 4-2 и в полуфинале Западной конференции встретится с "Колорадо".

В составе "Колорадо" из Кубка Стэнли выбыли россияне: вратарь Вячеслав Бутеец, защитник Павел Минтюков.

НХЛ хоккей
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Российских борцов допустили до турниров без ограничений

Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира Masters в Риме

Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира Masters в Риме

Анчелотти продлил контракт со сборной Бразилии до 2030 года

США в преддверии чемпионата мира еще не выдали визы иранским футболистам

США в преддверии чемпионата мира еще не выдали визы иранским футболистам

Продажа билетов на суперфинал Кубка России приостановлена из-за рекордного спроса

Матвей Сафонов стал двукратным чемпионом Франции в составе ПСЖ

Матвей Сафонов стал двукратным чемпионом Франции в составе ПСЖ

"Ак Барс" обыграл "Локомотив" во втором матче финальной серии КХЛ

Пять игроков сборной Ирака не получили визы США перед ЧМ

Пять игроков сборной Ирака не получили визы США перед ЧМ

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира Masters в Риме

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира Masters в Риме

Мирра Андреева проиграла в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Риме

Мирра Андреева проиграла в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Риме