Сборная Канады победила Швецию на старте ЧМ по хоккею
Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Канады со счетом 5:3 победили команду Швеции в стартовом матче чемпионата мира в Швейцарии.
Команды представляют группу В, в которую также входят Чехия, Дания, Италия, Норвегия, Словакия, Словения.
В матче группы А Финляндия со счетом 3:1 взяла верх над Германией.
В эту группу также входят Латвия, Швейцария, Австрия, Великобритания, Венгрия, США.
Действующий чемпион – сборная США.
Россия и Белоруссия по-прежнему находятся под санкциями ИИХФ, а потому сборные этих стран участия в ЧМ не принимают.