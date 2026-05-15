Сборная Канады победила Швецию на старте ЧМ по хоккею

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Канады со счетом 5:3 победили команду Швеции в стартовом матче чемпионата мира в Швейцарии.

Команды представляют группу В, в которую также входят Чехия, Дания, Италия, Норвегия, Словакия, Словения.

В матче группы А Финляндия со счетом 3:1 взяла верх над Германией.

В эту группу также входят Латвия, Швейцария, Австрия, Великобритания, Венгрия, США.

Действующий чемпион – сборная США.

Россия и Белоруссия по-прежнему находятся под санкциями ИИХФ, а потому сборные этих стран участия в ЧМ не принимают.

хоккей
