Владимир Дайнеко нокаутировал Михаила Мохнаткина на турнире Ural FC 12

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Владимир Дайнеко победил соотечественника Михаила Мохнаткина в главном поединке турнира Ural FC 12 в Москве.

Бой тяжеловесов завершился в первом раунде техническим нокаутом.

"Признаюсь, мы готовили эту плюху. Но все произошло гораздо быстрее. Я готовился на полный бой, при этом мы готовили эту буханочку. Мне теперь стало удобно работать с левшами. Это одна из самых значимых побед в карьере. Я выходил на этот поединок на поражении. И для меня было важно вернуться на победный путь. И не будем забывать, что Михаил Мохнаткин – легендарный боец, которого было круто победить. Сейчас я обратился к Кириллу Сидельникову и сказал, что если у них в августе состоится турнир, то я готов", - приводит слова Дайнеко пресс-служба Ural FC.

Генеральный директор Ural FC Кирилл Сидельников заявил, что тяжело оценивать столь непродолжительный бой.

"И ожидаемо, и неожиданно. Этот нокаут можно было ожидать с обеих сторон. Оба бойца представляют из себя высококлассных спортсменов с большими регалиями. Не будем забывать, что это тяжелый вес… И удача была на стороне Дайнеко. Да, мы видим итог боя, но за 40 секунд поединка мы не можем понять, кто и как был готов. Считаю, что вот этот удар сыграл свою роль. Но за это и любят тяжелый вес. Люди падают. И сегодня, считаю, удача была чуть-чуть на стороне Дайнеко".

Теперь на счету Дайнеко 18 побед при шести поражениях. Он проводил бои в RCC, LFA, Eagle FC, S-70, АСВ, Fight Nights.

Мохнаткин потерпел седьмое поражение при 16 победах и двух ничьих. За его плечами выступления в таких лигах, как АСА, Fight Nights, S-70, RCC и PFL.

Михаил Мохнаткин Владимир Дайнеко Кирилл Сидельников MMA Ural FC
