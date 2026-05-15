Сборная США проиграла Швейцарии на ЧМ по хоккею

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Швейцарии со счетом 3:1 победили национальную команду США в стартовом туре чемпионата мира 2026 года.

Турнир проходит в Швейцарии.

Команды представляют группу А. Ранее в пятницу Финляндия с аналогичным счетом обыграла Германию.

Также в группу А входят Латвия, Австрия, Великобритания, Венгрия.

В матче группы BЧехия со счетом 4:1 переиграла Данию.

Ранее здесь Канада со счетом 5:3 победила Швецию.

Группу Bтакже представляют Италия, Норвегия, Словакия, Словения.