Сборная США проиграла Швейцарии на ЧМ по хоккею
Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Швейцарии со счетом 3:1 победили национальную команду США в стартовом туре чемпионата мира 2026 года.
Турнир проходит в Швейцарии.
Команды представляют группу А. Ранее в пятницу Финляндия с аналогичным счетом обыграла Германию.
Также в группу А входят Латвия, Австрия, Великобритания, Венгрия.
В матче группы BЧехия со счетом 4:1 переиграла Данию.
Ранее здесь Канада со счетом 5:3 победила Швецию.
Группу Bтакже представляют Италия, Норвегия, Словакия, Словения.