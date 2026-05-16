Словакия обыграла Норвегию на чемпионате мира по хоккею

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Словакии со счетом 2:1 победили Норвегию в матче первого тура стартовавшего в Швейцарии чемпионата мира.

Команды представляют группу В, в которую также входят Чехия, Канада (по 3 очка), а также не набравшие очков Италия, Словения, Норвегия, Швеция и Дания. Италия и Словения свой матч первого тура еще не провели.

В матче группы А Австрия со счетом 5:2 выиграла у Великобритании.

По 3 очка после первых матчей здесь также набрали Финляндия и Швейцария. Очков не набрали Германия, США и Великобритания; Латвии и Венгрии матч первого тура еще предстоит.

Сборные России и Белоруссии участия в ЧМ не принимают из-за санкций.