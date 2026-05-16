"Селтик" в рекордный 56-й раз стал чемпионом Шотландии по футболу

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - "Селтик" одержал победу над "Хартс" в матче заключительного, 38-го тура чемпионата Шотландии по футболу и в пятый раз подряд стал чемпионом страны.

Встреча на поле "Селтика" т завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.

В результате "Селтик" набрал 82 очка и на два очка опередил "Хартс", который занял второе место.

"Селтик" установил рекорд по количеству побед в национальном чемпионате — 56 титулов. По этому показателю он опередил "Рейнджерс" (55).

При этом до 87-й минуты счет был 1:1: он устраивал "Хартс" для того, чтобы впервые с 1960 года стать чемпионом.