Сборная США одержала первую победу на ЧМ-2026 по хоккею

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной США со счетом 5:1 победили Великобританию в матче группового этапа чемпионата мира 2026 года.

Турнир проходит в Швейцарии.

Для американской команды это первая победа на турнире. С 3 очками после двух матчей она занимает четвертое место в группе В. Не набравшая ни одного очка двух матчах Великобритания замыкает турнирную таблицу – восьмое место, 0 очков.

В матче группы А Словакия со счетом 4:1 обыграла Италию и делит лидерство (уступая по дополнительным показателям) с Канадой – по 6 очков в двух матчах. Италия – на восьмом месте, 0 очков.

В плей-офф выходят по четыре лучшие команды.

Сборные России и Белоруссии участия в ЧМ не принимают из-за санкций.