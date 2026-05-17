Заур Тедеев покинул пост главного тренера ФК "Акрoн"

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - "Акрoн" прекратил сотрудничество с главным тренером Зауром Тедеевым, сообщает пресс-служба тольяттинского футбольного клуба.

"Мы рассчитывали более стабильно провести весеннюю часть сезона после зимней подготовки в качественных условиях. "Акрoн" никогда не славился необдуманными решениями. Мы оказывали полное доверие тренерскому штабу, но этот кредит закончен. Команде необходима эмоциональная встряска и новые идеи", - заявил владелец клуба Павел Морозов.

44-летний Тедеев возглавил "Акрoн" в декабре 2023 года и по итогам того сезона вывел команду в РПЛ.

В сезоне-2025/26 "Акрoн" финишировал в РПЛ на 13-м месте, уступив в последнем туре самарским "Крыльям Советов" (1:4). Теперь "Акрoну" предстоят стыковые матчи с волгоградским "Ротором" за право сыграть в РПЛ в следующем сезоне.

