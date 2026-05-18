Чемпион мира Суров примет участие в первом этапе "Кубка Победы-2026" по боксу

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Чемпион мира-2025 Давид Суров, призеры ЧМ-2025 Андрей Пегливанян, Сергей Колденков и Евгений Кооль, а также чемпион Европы-2024 Эдуард Саввин выступят на первом этапе пятого розыгрыша Всероссийских соревнований "Кубок Победы-2026". Этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Кубок посвящен 81-летию победы в Великой Отечественной войне. Масштабные соревнования будут организованы промоутерской компанией Dynamo Boxing Promotions при поддержке Федерации бокса России.

Соревнования будут проходить в пяти весовых категориях (до 58, до 65, до 73, до 80 и свыше 86). Формула боя - четыре раунда по три минуты. В "Кубке Победы" примут участие восемь команд: "Сибирь" (боксеры Сибирского и Дальневосточного федеральных округов); "Кама" (Приволжский ФО); "Ахмат" (Чеченская Республика); "Ленинград" (Санкт-Петербург и Северо-Западный ФО); "Тула" (Центральный ФО); "Москва" (Москва); "Урал" (Уральский ФО); "Кубань" (Краснодарский край).

Составы команд:

20 мая. "МОСКВА" - "ЛЕНИНГРАД"

До 58 кг: Дмитрий Мельников (Москва) – Эдуард Саввин (Санкт-Петербург);

До 65 кг: Сино Собиров (Москва) - Глеб Литвиненко (Санкт-Петербург);

До 73 кг: Саид Магомаев (Москва) - Сергей Колденков (Санкт-Петербург);

До 80 кг: Дмитрий Палавандзия (Москва) - Чеэрав Ашалаев (Буйнакск);

Свыше 86 кг: Павел Дорошилов (Москва) – Светослав Тетерин (Санкт-Петербург).

20 мая. "КАМА" - "СИБИРЬ"

До 58 кг: Данил Шутов (Оренбург, "Кама") – Матвей Захаров (Новосибирск, "Сибирь");

До 65 кг: Илья Игнатьев (Уфа, "Кама") - Сандан Санданов (Улан-Удэ, "Сибирь");

До 73 кг: Хикмет Гараев (Оренбург, "Кама") - Алексей Скомороха (Красноярск, "Сибирь);

До 80 кг: Сергей Сергеев (Набережные Челны, "Кама") - Кантемир Тажев (Омск, "Сибирь);

Свыше 86 кг: Денис Козлов (Саранск, "Кама") – Сергей Саитов (Абакан, "Сибирь").

21 мая. "ТУЛА" - "КУБАНЬ"

До 58 кг: Виталий Бойцов (Балашиха, "Тула") - Андрей Пегливанян (Сочи, "Кубань);

До 65 кг: Саидамир Салохидинов (Ивантеевка, "Тула") – Карен Соловьев (Сочи, "Кубань");

До 73 кг: Алексей Семыкин (Электросталь, "Тула") – Евгений Кооль (Анапа, "Кубань");

До 80 кг: Эльшан Гусейнов (Белгород, "Тула") - Ильяс Магомедов (Каспийск, "Кубань");

Свыше 86 кг: Вадим Щеблыкин (Белгород, "Тула") – Давид Суров (Анапа, "Кубань").

21 мая. "АХМАТ" - "УРАЛ"

До 58 кг: Джабраил Ирезиев (Грозный, "Ахмат") - Семен Костюков (Сургут, "Урал");

До 65 кг: Малик Сугаипов (Грозный, "Ахмат") - Дониер Назаров (Челябинск, "Урал");

До 73 кг: Изновр Зайпулаев (Грозный, "Ахмат") - Алексей Кузин (Нижний Тагил, "Урал");

До 80 кг: Рамзан Эльмурзаев (Грозный, "Ахмат") - Данил Шенхнет (Екатеринбург, "Урал");

Свыше 86 кг: Рамазан Карнукаев (Грозный, "Ахмат") – Александр Дорофеев (Асбест, "Урал").

На втором этапе "Кубка Победы-2026", который пройдет 27 мая в Перми, состоятся полуфиналы. Суперфинал и матч за третье место пройдут 4 июня в Санкт-Петербурге.