Двукратный чемпион мира Шарабутдин Атаев проведет бой 30 мая в Екатеринбурге

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Двукратный чемпион мира, чемпион Европы-2024 по боксу россиянин Шарабутдин Атаев проведет бой с представителем Китая Сайпайером Рузи. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Рассчитанный на восемь раундов рейтинговый бой в полутяжелом весе пройдет 30 мая в Екатеринбурге в рамках турнира RCC Boxing Promotions.

На счету Атаева на профессиональном ринге восемь побед (пять – нокаутом) в восьми поединках. Последний официальный его бой прошел в июле 2025 года, когда Атаев единогласным решением судей победил соотечественника Давида Гладуна.

На счету Рузи семь побед (шесть – нокаутом) при одной ничьей. Рузи в последний раз выходил на ринг в ноябре 2025 года, когда в Австралии техническим нокаутом в первом раунде победил местного боксера Джордана Роеслера и завоевал пояс WBC Youth.

Главным событием турнира RCC Boxing Promotions в Екатеринбурге будет поединок между обладателем титулов WBO, IBF, WBA в полутяжелом весе россиянином Дмитрием Биволом и обязательным претендентом по версии IBF немцем Михаэлем Айфертом.

Также здесь будет разыгран пояс IBF Asia в полусреднем весе между россиянином Сергеем Лубковичем и Майклом Кингомиз ОАЭ.

Ранее было анонсировано, что на турнире RCC Boxing Promotions на ринг выйдут Всеволод Шумков, Никита Зонь, Вадим Туков и Мухаммад Шехов.