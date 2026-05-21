Команда-победитель "Кубка Победы-2026" по боксу получит 4 млн рублей

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Четыре миллиона рублей получит команда-победитель Всероссийских соревнований по боксу "Кубок Победы-2026", стартовавших в Оренбурге. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

За второе место полагается 2 млн рублей, третье — 1 млн, четвёртое — 500 тыс. рублей. На четвертьфинальной стадии каждый победивший боксёр получает 30 тыс. рублей, проигравший — 15 тыс. рублей.

Соревнования организованы промоутерской компанией Dynamo Boxing Promotions при поддержке Федерации бокса России. В розыгрыше участвуют восемь сборных: "Сибирь", "Кама", "Ахмат", "Ленинград", "Тула", "Москва", "Урал" и "Кубань".

Боксёры выступают в пяти весовых категориях (до 57, 67, 71, 80 и свыше 86 кг), формула поединка — четыре раунда по три минуты.