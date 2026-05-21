Российская теннисистка Селехметьева получила гражданство Испания

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Оксана Селехметьева стала гражданкой Испании. Соответствующий документ опубликован на сайте официального государственного вестника Испании.

По сообщению AS, 23-летняя спортсменка на соревнованиях будет представлять Испанию.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Селехметьева занимает 89-е место.

На юниорском уровне Селехметьева выигрывала турниры Большого шлема RolandGarrosи USOpenв парном разряде.