Определились полуфиналисты "Кубка Победы-2026" по боксу

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Команды "Кубань", "Урал", "Кама" и "Ленинград" завоевали путевки в полуфинал Всероссийских соревнований "Кубок Победы-2026".

Стартовый этап пятого розыгрыша турнира завершился в Оренбурге в четверг.

На первом этапе в турнире приняли участие чемпион мира-2025 Давид Суров, чемпион Европы-2024 Эдуард Саввин, а также призеры чемпионата мира-2025 Андрей Пегливанян, Сергей Колденков и Евгений Кооль.

Результаты второго дня четвертьфиналов "Кубка Победы-2026":

"КУБАНЬ" - "ТУЛА" 5:0

До 57 кг: Андрей Пегливанян (Сочи, "Кубань") единогласным решением судей победил Виталия Бойцова (Балашиха, "Тула");

До 67 кг: Карен Соловьев (Сочи, "Кубань") большинством решений судей победил Саидамира Салохидинова (Ивантеевка, "Тула");

До 71 кг: Евгений Кооль (Анапа, "Кубань") единогласным решением судей победил Алексея Семыкина (Электросталь, "Тула");

До 80 кг: Ильяс Магомедов (Каспийск, "Кубань") единогласным решением судей победил Эльшана Гусейнова (Белгород, "Тула");

Свыше 86 кг: Давид Суров (Анапа, "Кубань") единогласным решением судей победил Вадима Щеблыкина (Белгород, "Тула").

"УРАЛ" - "АХМАТ" 3:2

До 57 кг: Семен Костюков (Сургут, "Урал") раздельным решением судей победил Джабраила Ирезиева (Грозный, "Ахмат");

До 67 кг: Малик Сугаипов (Грозный, "Ахмат") единогласным решением судей победил Дониера Назарова (Челябинск, "Урал");

До 71 кг: Изновр Зайпулаев (Грозный, "Ахмат") единогласным решением судей победил Алексея Кузина (Нижний Тагил, "Урал");

До 80 кг: Данил Шенхнет (Екатеринбург, "Урал") единогласным решением судей победил Рамзана Эльмурзаева (Грозный, "Ахмат");

Свыше 86 кг: Александр Дорофеев (Асбест, "Урал") большинством решений судей победил Рамазана Карнукаева (Грозный, "Ахмат").

На втором этапе "Кубка Победы-2026", который пройдет 27 мая в Перми, состоятся полуфиналы. Суперфинал и матч за третье место пройдут 4 июня в Санкт-Петербурге.

Кубок посвящен 81-летию победы в Великой Отечественной войне

Соревнования проходят в пяти весовых категориях (до 57, до 67, до 71, до 80 и свыше 86). Формула боя - четыре раунда по три минуты. В "Кубке Победы" принимают участие восемь команд: "Сибирь" (боксеры Сибирского и Дальневосточного федеральных округов); "Кама" (Приволжский ФО); "Ахмат" (Чеченская Республика); "Ленинград" (Санкт-Петербург и Северо-Западный ФО); "Тула" (Центральный ФО); "Москва" (Москва); "Урал" (Уральский ФО); "Кубань" (Краснодарский край).