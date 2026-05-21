Роналду впервые стал чемпионом Саудовской Аравии

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Аль-Наср" завоевал звание чемпиона Саудовской Аравии сезона-2025/26, одержав победу над "Дамаком" в матче заключительного, 34-го тура соревнования.

Встреча завершилась со счетом 4:1. Дубль оформил 41-летний португальский нападающий Криштиану Роналду (62-я и 80-я минуты), также отличились Садио Мане (34) и Кингсли Коман (52). Единственный мяч гостей с пенальти забил Морлай Силла (57).

Для Роналду это первое золото чемпионата Саудовской Аравии. В "Аль-Насре" 41-летний футболист выступает с 2023 года.