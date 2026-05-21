Поиск

Роналду впервые стал чемпионом Саудовской Аравии

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Аль-Наср" завоевал звание чемпиона Саудовской Аравии сезона-2025/26, одержав победу над "Дамаком" в матче заключительного, 34-го тура соревнования.

Встреча завершилась со счетом 4:1. Дубль оформил 41-летний португальский нападающий Криштиану Роналду (62-я и 80-я минуты), также отличились Садио Мане (34) и Кингсли Коман (52). Единственный мяч гостей с пенальти забил Морлай Силла (57).

Для Роналду это первое золото чемпионата Саудовской Аравии. В "Аль-Насре" 41-летний футболист выступает с 2023 года.

Криштиану Роналду футбол Саудовская Аравия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Локомотив" во второй раз подряд выиграл Кубок Гагарина КХЛ

"Локомотив" во второй раз подряд выиграл Кубок Гагарина КХЛ

Александр Плющенко подтвердил переход в сборную Азербайджана

Александр Плющенко подтвердил переход в сборную Азербайджана

Кокорин покинет "Арис" по окончании сезона

Кокорин покинет "Арис" по окончании сезона

"Арсенал" впервые с 2004 года стал чемпионом Англии по футболу

"Арсенал" впервые с 2004 года стал чемпионом Англии по футболу

"Локомотив" вышел вперед в финальной серии Кубка Гагарина КХЛ

Роналду попал в заявку сборной Португалии и сыграет на своем шестом ЧМ

Для российских школ разрабатывают учебник по физкультуре

Для российских школ разрабатывают учебник по физкультуре

Екатерину Гамову включат в Международный зал славы волейбола

Екатерину Гамову включат в Международный зал славы волейбола

Россиянин 11-й сезон подряд выиграет Кубок Стэнли НХЛ

Россиянин 11-й сезон подряд выиграет Кубок Стэнли НХЛ

Два футболиста "Зенита" вошли в заявку сборной Бразилии на ЧМ