Канада обыграла Словению на ЧМ по хоккею
Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Канады со счетом 3:1 выиграли у Словении в матче группового этапа чемпионата мира в Швейцарии.
Канада набрала 14 очков и лидирует в группе В Словения – на шестом месте, 3 очка.
В матче группы А Германия со счетом 6:2 взяла верх над Венгрией.
Германия занимает пятое место в группе (4 очка), сыгравшая на матч меньше Венгрия – шестое (3).
В группе А выход в плей-офф гарантировали Швейцария (15 очков) и Финляндия (12).
В плей-офф выходят по четыре лучшие команды каждой из групп.
Россия и Белоруссия участия в ЧМ не принимают из-за санкций.