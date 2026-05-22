Канада обыграла Словению на ЧМ по хоккею

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Канады со счетом 3:1 выиграли у Словении в матче группового этапа чемпионата мира в Швейцарии.

Канада набрала 14 очков и лидирует в группе В Словения – на шестом месте, 3 очка.

В матче группы А Германия со счетом 6:2 взяла верх над Венгрией.

Германия занимает пятое место в группе (4 очка), сыгравшая на матч меньше Венгрия – шестое (3).

В группе А выход в плей-офф гарантировали Швейцария (15 очков) и Финляндия (12).

В плей-офф выходят по четыре лучшие команды каждой из групп.

Россия и Белоруссия участия в ЧМ не принимают из-за санкций.