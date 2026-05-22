Вратарь ЦСКА Маркина назвала отсутствие права на ошибку дополнительной мотивацией на игру с "Ростов-Доном"

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Вратарь женского гандбольного клуба ЦСКА Полина Маркина прокомментировала победу над "Ростов-Доном" (32:28) в третьем матче финальной серии Суперлиги, отметив роль болельщиков и командного духа в переломном матче.

"Когда ты в буквальном смысле оказываешься загнан в угол и больше не имеешь права на ошибку, то это воспринимается как дополнительная мотивация. Потому что ты осознаешь, что отступать больше некуда", — сказала Маркина в интервью после игры.

По словам голкипера, команда не собиралась отдавать чемпионский титул на домашней площадке перед своими болельщиками.

"Хочется поблагодарить их за то, что даже когда у нас случаются неудачные игры, они остаются с нами и всегда нас поддерживают. Они ездят за нами на каждый матч, в любой город, и их всегда очень хорошо слышно. Они – наш восьмой игрок", — подчеркнула Маркина.

Вратарь также выразила благодарность партнёршам по команде за проявленный характер в условиях напряжённого графика и психологического давления после поражения во втором матче серии.

"Очень горжусь ими, ведь тяжело играть такую длинную серию, тем более против "Ростов-Дон". Делать это через день после обидного поражения тяжело еще и морально. Но мы выстояли, и я очень горжусь девчонками. Сегодня мы были единым целым", — добавила она.

Победа позволила ЦСКА сократить отставание в финальной серии до трёх побед — 1-2. Четвёртый матч состоится в Ростове-на-Дону 27 мая.